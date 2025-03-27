Реклама
Прямой эфир
Экономика
Объем рекламного рынка РФ в 2024 году превысил показатель 2025-го на 24%
Мир
Посол РФ заявил о планах облегчить визовые процедуры в США для россиян
Мир
Трамп пригрозил ЕС и Канаде более жесткими тарифами за сотрудничество против США
Мир
Посол анонсировал скорое строительство моста России и КНДР через реку Туманная
Мир
Захарова назвала убийства российских журналистов «припадком бешенства» Киева
Общество
Публицисту Стомахину заочно вынесли приговор за распространение фейков о ВС РФ
Политика
Захарова обвинила предыдущие администрации США в разрушении отношений с РФ
Общество
В России в 2026 году могут ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт
Мир
Спецборт МЧС России доставил в Пакистан более 31 т гумпомощи
Мир
Итальянский производитель бытовой техники Ariston объявил о возвращении в Россию
Общество
Экс-глава РЭО Буцаев назначен замминистра природных ресурсов и экологии
Мир
ФСБ сообщила о вербовке Киевом шпионов в РФ под прикрытием организации из США
Общество
Старовойт сообщил о начале строительства ВСМ Москва — Петербург в середине 2025 года
Общество
Суд ДНР приговорил к 14 годам колонии наемника из Франции
Мир
Руденко сообщил о подготовке к визиту Лаврова в КНДР
Авто
В России произошло 202 ДТП за минувшие сутки
Общество
На Камчатке объявили лавинную опасность до 31 марта

Экс-глава РЭО Буцаев назначен замминистра природных ресурсов и экологии

0
EN
Фото: ТАСС/РБК/Владислав Шатило
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Бывшего главу Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева назначили на должность замминистра природных ресурсов и экологии. Соответствующий документ опубликовали 27 марта на сайте правительства РФ.

Уточняется, что распоряжение о назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Денис Буцаев, ранее занимавший должность генерального директора Российского экологического оператора, назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии», — указано в публикации.

Кроме того, новым генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» назначили Ирину Тарасову. Ранее она занимала должность директора административного департамента Министерства сельского хозяйства.

Время для героев: как повлияют кадровые перестановки на воспитание подростков
Новые руководители Росмолодежи и «Движения первых» усилят патриотическую работу, считают эксперты

29 января новым директором Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» была назначена Юлия Дьякова. В 2017 году она занимала должность заместителя руководителя, а затем и руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий НИЦ «Курчатовский институт».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025