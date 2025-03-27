Экс-глава РЭО Буцаев назначен замминистра природных ресурсов и экологии
Бывшего главу Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева назначили на должность замминистра природных ресурсов и экологии. Соответствующий документ опубликовали 27 марта на сайте правительства РФ.
Уточняется, что распоряжение о назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Денис Буцаев, ранее занимавший должность генерального директора Российского экологического оператора, назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии», — указано в публикации.
Кроме того, новым генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» назначили Ирину Тарасову. Ранее она занимала должность директора административного департамента Министерства сельского хозяйства.
29 января новым директором Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» была назначена Юлия Дьякова. В 2017 году она занимала должность заместителя руководителя, а затем и руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий НИЦ «Курчатовский институт».