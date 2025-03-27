В МВД предупредили о новом способе мошенничества с криптокошельками
Мошенники придумали новый способ обмана россиян, основанный на криптовалюте, с использованием функции демонстрации экрана. Об этом 27 марта сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
Там рассказали о потерпевшей из Москвы, с которой связались злоумышленники. Они убедили девушку продиктовать код из СМС-сообщения, заблокировали аккаунт на «Госуслугах» и послали ей сообщение с фальшивым номером технической поддержки.
«Техподдержка» направила москвичку к сотруднику «департамента по борьбе с мошенниками», где девушку убедили, что все ее сбережения в опасности, и для сохранности порекомендовали перевести средства в криптовалюту.
«Злоумышленники для снижения бдительности не просили ничего никуда переводить, рассказывали о безопасности криптокошельков и надежной защите сид-фразой (уникальная последовательность случайных слов, необходимая для доступа к криптокошельку. — Ред.)», — отмечается в Telegram-канале УБК МВД РФ.
Как пояснили в ведомстве, при регистрации в криптовалютной организации аферисты убедили девушку включить демонстрацию экрана на смартфоне, тем самым получив возможность завладеть средствами.
Директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов 23 марта рассказал «Известиям», как выявить потенциальные угрозы в сфере цифровых активов. По его словам, главное — использовать ссылки только из официальных источников или проверенных сервисов. Категорически не стоит полагаться на частные Telegram-каналы, переходить по ссылкам из крипточатов или комментариев в соцсетях.