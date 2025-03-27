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В МВД предупредили о новом способе мошенничества с криптокошельками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мошенники придумали новый способ обмана россиян, основанный на криптовалюте, с использованием функции демонстрации экрана. Об этом 27 марта сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Там рассказали о потерпевшей из Москвы, с которой связались злоумышленники. Они убедили девушку продиктовать код из СМС-сообщения, заблокировали аккаунт на «Госуслугах» и послали ей сообщение с фальшивым номером технической поддержки.

«Техподдержка» направила москвичку к сотруднику «департамента по борьбе с мошенниками», где девушку убедили, что все ее сбережения в опасности, и для сохранности порекомендовали перевести средства в криптовалюту.

«Злоумышленники для снижения бдительности не просили ничего никуда переводить, рассказывали о безопасности криптокошельков и надежной защите сид-фразой (уникальная последовательность случайных слов, необходимая для доступа к криптокошельку. — Ред.)», — отмечается в Telegram-канале УБК МВД РФ.

Как пояснили в ведомстве, при регистрации в криптовалютной организации аферисты убедили девушку включить демонстрацию экрана на смартфоне, тем самым получив возможность завладеть средствами.

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Директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов 23 марта рассказал «Известиям», как выявить потенциальные угрозы в сфере цифровых активов. По его словам, главное — использовать ссылки только из официальных источников или проверенных сервисов. Категорически не стоит полагаться на частные Telegram-каналы, переходить по ссылкам из крипточатов или комментариев в соцсетях.

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