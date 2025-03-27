Новый ускоритель NICA в Дубне позволит приоткрыть тайны начала Вселенной

Первый сеанс ускорения частиц на комплексе NICA положил начало циклу исследований, которые позволят раскрыть фундаментальные тайны мироздания. Например, как Вселенная формируется из «кирпичиков» кварков и глюонов, а также как устроены сильные взаимодействия — самые могучие и самые загадочные силы природы, которые связывают частицы внутри ядра и ответственны за формирование почти всей материи во Вселенной. Об этом «Известиям» рассказал вице-директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Владимир Кекелидзе.

«Работы на NICA не только интенсифицируют уже ведущиеся в мире исследования, но и расширят их в сферы, которые недоступны в мировых исследовательских центрах. Например, это области экстремальных состояний ядерной материи — максимально возможной ее плотности, существующей только в недрах нейтронных звезд», — пояснил он.

По его словам, программу проекта NICA сформировали после широкого международного обсуждения, в ходе которого для установки были определены по-настоящему уникальные задачи.

Кекелидзе уточнил, что NICA включает в себя ускорительный комплекс, детекторы, инженерную и IT-инфраструктуру, которые расположены в десятках зданий. При этом комплекс состоит из нескольких источников ионов, двух линейных ускорителей, двух циклических сверхпроводящих ускорителей (периметром около четверти километра) и ряда каналов транспортировки пучков. Вершина комплекса — коллайдер (установка, где сталкивают частицы).

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