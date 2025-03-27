Путин поблагодарил участвующих в СВО росгвардейцев за верность Отечеству

Президент РФ Владимир Путин 26 марта поздравил Росгвардию с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии, выразив ей благодарность за верность Отечеству и готовность до конца выполнить свой долг перед страной. Полный текст поздравления был опубликован на сайте президента РФ.

Путин подчеркнул, что Росгвардия вносит весомый вклад в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка и безопасности граждан и искоренению преступности.

Российский лидер отдельно обратился к участвующим в специальной военной операции (СВО) росгвардейцам, отметив их верность Отечеству, железную волю, твердость духа, а также готовность в самых трудных и опасных условиях до конца выполнить свой священный долг перед страной.

«Желаю вам новых успехов в нелегкой и благородной службе Отечеству и народу России», — завершил поздравление президент.

Ранее, 27 февраля, Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций. Тогда он отметил, что участники СВО с честью продолжают дело участников Великой Отечественной войны, добиваясь при этом новых успехов.