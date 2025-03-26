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Четырехлетний ребенок погиб в результате наезда автобуса в подмосковной Балашихе

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Фото: t.me/mosoblproc
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В подмосковной Балашихе в результате наезда автобуса умер четырехлетний ребенок. Об этом 26 марта сообщили в прокуратуре Московской области.

«По предварительным данным, сегодня около 18 часов на улице Свердлова в городе Балашиха автобус совершил наезд на четырехлетнего ребенка, переходившего дорогу в сопровождении матери по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных телесных повреждений мальчик скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

В ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале сообщили, что сотрудниками полиции в отношении водителя 1963 года рождения, совершившего наезд на ребенка, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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Госавтоинспекция Челябинска 24 марта сообщила, что автомобиль «УАЗ Патриот» на пересечении Краснопольского проспекта и улицы Бейвеля в городе сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Уточнялось, что женщина и восьмилетний ребенок были доставлены в больницу.

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