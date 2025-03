Россияне назвали наиболее желаемые IT-направления для изучения

Наиболее популярными направлениями для изучения у россиян оказались машинное обучение (35%), аналитика (30%), разработка (28%) и управление IT-проектами (27%). Об этом говорится в результатах исследования онлайн-школы программирования «Хекслет», с которыми ознакомились «Известия» 27 марта.

Аналитики выяснили, что россияне считают работу в IT перспективной. Однако 44% уверены, что для достижения успеха в этой сфере работать необходимо усерднее, чем в других отраслях. Каждый пятый (21%) отметил, что стать IT-специалистом может каждый.

«Респонденты поделились стереотипами о сфере IT. Чаще всего россияне верят, что в IT острая нехватка кадров (55%). В топ-3 вошли стереотипы, что в IT большие зарплаты (51%) и все специалисты работают удаленно (43%). Интересно, что 41% россиян уверены, что все айтишники умеют программировать, а 28% — что в сферу IT легко попасть», — добавили эксперты.

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что большинство опрошенных российских работодателей (64%) указали на нехватку IT-специалистов на рынке труда. Об этом говорится в результатах опроса платформы для работы с внештатными исполнителями «Консоль.Про». Основной дефицит кадров респонденты наблюдают среди Senior (40%) и Middle (39%). На недостаток сотрудников на уровне управляющих и директоров (C-Level) обратили внимание 15% респондентов.