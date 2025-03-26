Дюмин назначен членом набсовета «Роскосмоса» в качестве представителя президента РФ
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- Дюмин назначен членом набсовета «Роскосмоса» в качестве представителя президента РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Дюмина членом наблюдательного совета «Роскосмоса» в качестве представителя президента РФ. Соответствующий документ 26 марта был опубликован на официальном портале правовых актов.
«Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в качестве представителя президента Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А.Г.», — говорится в указе.
Также президент РФ снял полномочия с члена набсовета «Роскосмоса» Игоря Левитина.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее, 26 марта, Путин назначил Александра Масленикова заместителем секретаря Совета безопасности РФ.