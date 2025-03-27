Монета в законе

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в своем выступлении 21 марта отметила, что пришло время двигаться дальше в отношениях с криптовалютами. Она подчеркнула необходимость создания регуляторной среды, чтобы предоставить возможность «особо квалифицированным» инвесторам вкладываться в цифровые валюты на российском рынке. Банк России указывает на потенциальные риски таких инвестиций и предлагает начать эксперимент, который позволит установить стандарты, повысить прозрачность и оценить критерии для допуска инвесторов.

Регулятор предлагает запустить экспериментальный правовой режим (ЭПР) на три года. Участники — только «суперквалифицированные» инвесторы с капиталом от 100 млн рублей или доходом от 50 млн рублей в год.

Позиция Центрального банка по поводу того, что криптовалюта — это высоковолатильный и высокорискованный инструмент, всегда была ясна и понятна. Однако общая позиция по вопросу крипты в стране за последний год существенно изменилась. Теперь власти говорят о том, что в рамках ЭПР некоторым инвесторам уже можно будет совершенно легально покупать и продавать такие активы в России.

Раньше бытовало мнение, что криптой занимаются исключительно айтишники и полукриминальные элементы. Но сейчас информация о цифровых валютах стала более распространенной, во всем мире в эту индустрию вошли топовые инвестиционные дома и институционалы уровня Blackrock ($12 трлн под управлением). Сейчас крипта превращается в инструмент для супербогатых инвесторов.

В то же время в России эту сферу всё равно планируют жестко контролировать. Для эксперимента ЦБ будет не только определять критерии участников, но и регулировать всю инфраструктуру:

власти проведут тщательный отбор торговых площадок (предположительно, для сделок будут использовать одну из существующих фондовых бирж или специально создадут отдельную платформу);

установят лимиты на операции и общий объем торгов;

у ЦБ будет право запрещать или ограничивать сделки для поддержания финансовой стабильности;

введут механизмы проверки происхождения и «чистоты» криптовалюты;

запустят системы мониторинга транзакций и предотвращения нелегальных операций.

Наиболее вероятные кандидаты на роль оператора крипторынка — это СПБ Биржа или специально созданная цифровая платформа по аналогии с уже работающим ЭПР по трансграничным расчетам. Первая российская криптобиржа может появиться в течение полугода.

При этом если эксперимент ЦБ пройдет успешно, то уже за первый год работы может сформироваться экосистема цифровых активов объемом до $5–7 млрд. К концу третьего года этот показатель может вырасти уже до $15–20 млрд.

Однако при анализе перспектив криптовалютного рынка в России нужно учитывать значительные риски, которые несет даже регулируемый эксперимент. Первый — это санкционное давление. Есть высокая вероятность блокировки счетов и активов, связанных с российским ЭПР, со стороны недружественных стран. Второй — проблемы ликвидности. Ограниченный круг участников может привести к недостаточной ликвидности на внутреннем рынке. Также есть риски, связанные с безопасностью инфраструктуры. Еще один — высокая волатильность. Она может усилиться из-за ограниченности российского рынка.

Тем не менее такой эксперимент формирует основу для будущего регулирования цифровых активов. В ближайшие один-два года можно ждать появления базовой инфраструктуры для торговли и включения в оборот биткоина и стейблкоинов. Так называются монеты, чей курс привязан к определенному активу, например доллару или золоту. Также к этому времени на рынок могут выйти первые институциональные игроки.

Параллельно будут отрабатываться механизмы проверки происхождения криптоактивов. В среднесрочной перспективе (три-четыре года) уже, возможно, смягчат требования для квалифицированных инвесторов. Кроме того, власти могут заняться разработкой налоговой системы для криптоопераций. Успешный эксперимент способен привести к полноценному регулированию, включая возможное ограничение покупки криптовалют для физлиц вне лицензированных площадок. Именно так сейчас работает система в Белоруссии. Это создаст закрытую экосистему под государственным контролем.

Запуск экспериментального правового режима для криптовалют укрепит позиции России в глобальной цифровой экономике. Это позволит стране войти в международную криптосистему на собственных условиях, создав благоприятную среду для развития отечественных блокчейн-проектов с легальным доступом к финансированию. Этот шаг также открывает перспективы формирования регионального криптовалютного хаба совместно с партнерскими странами. Таким образом, ЭПР — не просто тестирование нового класса активов. Он поможет построить национальную цифровую инфраструктуру, которая окажет долгосрочное влияние на финансовый рынок и экономику в целом.

К концу 2025 года до 15% крупных частных состояний в России могут включать цифровые активы. Важно понимать, что криптовалюта в РФ в этом году будет существовать в уникальной регуляторной среде, сочетающей элементы государственного контроля и рыночной свободы. Это создаст особые условия для инвесторов, умеющих работать в зарегулированной среде, но при этом использовать инновационные финансовые инструменты. Кроме того, крипта в России в 2025-м может стать катализатором для появления новых финансовых продуктов, ориентированных на защиту капитала в условиях глобальной экономической турбулентности.

Автор — основатель финтех-компании Gbig Holdings

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