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Посол РФ заявил о разрушении европейского общества из-за растущей русофобии

Посол РФ на Кипре: русофобские настроения подрывают основы европейского общества
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Фото: пресс-служба посольства России в Республике Кипр
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Русофобские настроения подрывают основы европейского общества изнутри. Об этом 26 марта заявил посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков.

Он отметил, что Россия выступает за равноправное сотрудничество между государствами, основанное на уважении взаимных интересов. Тем не менее многие страны так называемого коллективного Запада, несмотря на объективные геополитические изменения, продолжают находиться под влиянием внешних сил и поддерживают антироссийские меры.

«При этом очевидно, что царящие в европейских высоких кабинетах русофобские настроения разрушают европейское же общество изнутри», — приводит слова Зязикова диппредставительство РФ на Кипре в Telegram-канале.

Кроме того, дипломат добавил, что экономические санкции, направленные против России, оказывают аналогичное негативное влияние на недружественные государства.

Зязиков также призвал страны Запада в год 80-летия победы над фашизмом признать современные реалии и осознать необходимость создания справедливого и сбалансированного мирового порядка, который не имеет альтернатив.

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Член комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Алексей Канаев 11 декабря 2024 года заявил, что антироссийские санкции прежде всего вредят их инициаторам. Политик отметил, что всё чаще коллективный Запад начинает призывать третьи страны к давлению на Россию. Однако он считает, что другим государствам вряд ли понравится такое навязывание.

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