ФСБ пресекла экстремистскую деятельность троих заключенных в Мордовии
Управление ФСБ России по Республике Мордовия пресекло преступную деятельность троих заключенных, причастных к экстремистской организации. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, 53-летний заключенный одной из мордовских исправительных колоний создал ячейку запрещенной на территории РФ экстремистской организации, наделив себя функциями лидера.
«Вместе с двумя сообщниками они пропагандировали тюремные и воровские традиции, осуществляли незаконный сбор денежных средств, препятствовали работе сотрудников исправительного учреждения и провоцировали других заключенных на насилие», — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что в посылке с продуктами питания для одного из подсудимых были обнаружены наркотические вещества. Фигуранту вменялись преступления, предусмотренные ч.1 ст. 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ («Покушение на незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств»).
Подсудимые вину признали. Суд приговорил организатора ячейки к 6 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, а двух его последователей — к 2 годам 1 месяцу особого режима.
В Центре общественных связей ФСБ 6 марта сообщили, что сотрудники управления ведомства по Республике Крым и Севастополю задержали россиянина по подозрению в публичных призывах к убийству сотрудников правоохранительных органов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета»).