Кинорежиссер Андрей Ермаш умер в возрасте 68 лет
Режиссер Андрей Ермаш умер в возрасте 68 лет. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
В публикации на сайте уточняется, что 25 марта 2025 года на 69-м году ушел из жизни друг и коллега, член Союза кинематографистов России, режиссер игрового кино Андрей Ермаш.
Ермаш родился 5 марта 1957 года в семье председателя Госкино СССР Филиппа Ермаша. В 1979 году закончил факультет режиссуры ВГИКа (мастерская И.В. Таланкина), с 1983 года работал на киностудии «Мосфильм».
Он также выступил режиссером таких фильмов, как «Возвращение доктора» (киноальманах «Молодость»), «Лунная радуга» (специальный приз за лучшую режиссуру среди молодых кинематографистов, МКФ научно-фантастических фильмов в Мадриде, 1984) и «Конец вечности».