В «Мегафоне» рассказали о планах усовершенствования сети

«Мегафон» планирует запустить сеть 2G/4G на участке трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга, сообщил технический директор компании Алексей Титов.

«Мы изменили подход к строительству сетей вдоль недавно построенных дорог: подключаем их одновременно с запуском в эксплуатацию новых участков», — отметил он.

Ранее «Мегафон» обеспечил полное покрытие сетью 4G трассы М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга и М-12 от Москвы до Казани. На этих автомагистралях, а также на М-4 введены в экcплуатацию более 200 базовых станций. «Проведенные работы позволяют путешественникам пользоваться в дороге популярными сервисами навигации, бронирования и общаться в мессенджерах, а также смотреть видео, слушать музыку в таком же качестве, как и в городе», — рассказали в «Мегафоне». В ближайших планах оператора — запуск сети 2G/4G от Казани до Екатеринбурга.

Обеспечение непрерывности доступа к цифровым сервисам вдоль федеральных автомагистралей является одной из стратегических целей компании. Так, по словам Титова, «работы по усовершенствованию телеком-инфраструктуры играют важную роль для развития интеллектуальной транспортной системы в стране и регулированию транспортных потоков в будущем».