Гонка интеллектов: как развивается ИИ в России

Каждый год рынок искусственного интеллекта растет в среднем на 37% — к 2027 году он может достичь $407 млрд. К 2025 году индустрия набрала невиданные темпы — практически ежемесячно появляются новые ИИ-решения, которые берут на себя не только рутинные задачи, но и успешно применяются в медицине, науке и других важных областях. Сегодня лидирующие позиции в сфере ИИ занимают американские и китайские разработчики — с ними пытаются конкурировать игроки из других стран. «Известия» вместе с экспертами выясняли, какое место занимает Россия в гонке ИИ и каковы перспективы страны в ней.

Десятка лидеров

ИИ-разработки активно внедряются в различные отрасли. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в прошлом году Россия вошла в десятку лидеров по интеграции искусственного интеллекта. В приоритетных направлениях экономики — таких как разработка и внедрение инноваций, наращивание производственных мощностей, модернизация инфраструктуры и др. — общий уровень внедрения ИИ уже превышает 32%.

Особенно заметен прогресс в области генеративного искусственного интеллекта: по числу созданных моделей Россия занимает четвертое место в мире. Уникальность генеративного ИИ заключается в его способности самостоятельно создавать продукт. Это делает его мощным драйвером экономического роста. По данным «Яков и Партнеры», к 2030 году экономический эффект от внедрения генеративного ИИ в странах БРИКС может составить от $350 млрд до $600 млрд. Наибольший потенциал применения генеративного ИИ сосредоточен в ключевых сферах экономики: банковском секторе, розничной торговле, машиностроении, энергетики, электроники и IT.

Отечественные достижения в области ИИ также высоко оцениваются за рубежом. Например, по данным Стэнфордского университета, Россия входит в топ-20 стран по количеству исследований в области ИИ. Страна занимает 17-е место по числу научных публикаций об ИИ в мире, а к 2031 году может войти в топ-4 — после Индии, Китая и США.

Залог успеха

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что ключевым фактором для достижения таких результатов стал сбалансированный подход, сочетающий активность крупных технологических компаний и взвешенную государственную политику.

— Основную роль в развитии искусственного интеллекта в России играют крупнейшие IT-компании и государственные структуры. Российский бигтех — в первую очередь такие компании, как «Яндекс», Сбер, VK — является главным катализатором внедрения и масштабирования ИИ-технологий. Эти компании инвестируют в НИОКР, запускают образовательные инициативы, открывают дата-центры и внедряют ИИ в повседневные сервисы, — отметил Максим Болотских, партнер и руководитель практики ИИ и высоких технологий в консалтинговой компании «Яков и Партнеры».

Среди российских компаний к лидерам мирового рынка относят «Яндекс». Наряду с Microsoft, Meta, Tencent, Baidu он вошел в список компаний, разработавших от двух до трех типов различных моделей генеративного ИИ. В 2023 году компания также оказалась в рейтинге разработчиков ИИ, лидирующих по общему количеству публикаций и цитируемости. Выделяются и другие российские игроки. Например, VK в 2023 году занял первое место среди ИИ-разработчиков по объемам выручки (по версии Smart Ranking). Примечательно, что третье место в рейтинге досталось не частному игроку, а представителю госсектора — «Газпромнефть-Цифровые решения». Развитие ИИ происходит и в государственном секторе: согласно «Дорожной карте по развитию технологий ИИ», до 2030 года на ИИ-разработки планируется направить более 145 млрд рублей.

Еще одним фактором быстрого развития ИИ в нашей стране считается высокая готовность компаний к внедрению технологии.

— Например, «Яндекс» разрабатывает собственную линейку генеративных моделей и интегрирует ИИ в поисковые технологии и голосовых ассистентов. Сбер, в свою очередь, запустил свою экосистему ИИ-продуктов, включая нейросетевые модели GigaChat, а также развивает направление HealthTech и GovTech, — дополняет Болотских.

Кроме того, по данным ряда исследований, искусственный интеллект практически повсеместно используется финансовым сектором — его применяют 95% компаний. При этом лидеры по росту выручки — медицинские проекты. Ученые используют ресурсы нейросетей при разработке новых препаратов и диагностике различных заболеваний. Так, отечественные специалисты еще в 2022 году научили нейросеть выявлять рак за два года до постановки диагноза. Например, точность обнаружения рака молочной железы составила 90%.

Заинтересована во внедрении ИИ и российская промышленность — в особенности металлургия, нефтегазовая отрасль и агросектор. Нейросети помогают предприятиям оптимизировать процессы, улучшать безопасность труда и производительность, а также снижать расходы.

Сильные стороны российского ИИ

Эксперты отмечают, что высокий потенциал и скорость разработки отечественных ИИ-решений напрямую связаны с качеством подготовки специалистов и уровнем развития фундаментальных наук. Согласно рейтингу вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов, ведущие университеты на данный момент — МФТИ, НИУ ИТМО, НИУ ВШЭ, СПбГУ и МГУ им. Ломоносова.

— В России ведущие вузы играют решающую роль при подготовке специалистов по IT и ИИ из-за гибкости образовательных программ. Огромную роль здесь играет и тесное взаимодействие с индустрией, вузы часто имеют совместные программы или приглашают отраслевых специалистов прочитать лекции по актуальным тематикам. При этом уровень подготовки подтверждается международными достижениями. В частности, российские IT и ИИ-команды одержали 16 побед на Международном студенческом конкурсе по программированию (ICPC) — больше, чем любая другая страна за последние 25 лет, — отметил Денис Деркач, директор института по прикладным исследованиям и разработкам, факультет компьютерных наук, НИУ ВШЭ.

Важно, что вузы не обучают студентов в отрыве от рынка и реальных задач — университеты постоянно сотрудничают с разработчиками. Вместе они создают современные образовательные проекты. Например, «Яндекс» и Сбер совместно с ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и Университетом Иннополис запустили отдельный бакалавриат для будущих ИИ-специалистов. В программе AI360 объединили опыт крупных разработчиков и экспертизу ведущих университетов. Планируется, что выпускники смогут решать сложные задачи в области ИИ и будут востребованы ведущими игроками ИТ-рынка и научными лабораториями.

— Большие технологические компании активно участвуют в наполнении образовательных программ, помогают с поиском преподавателей, выделяют ресурсы, необходимые для реализации этих программ. Кроме того, есть косвенный вклад бигтеха: наиболее продвинутые компании выполняют передовые исследования совместно с университетами, что позволяет академическим исследователям фокусироваться на актуальных задачах, а компаниям получать компетенции, которые могут пригодиться в дальнейшем, — говорит Деркач.

Перспективы

Отечественные технологии во многих сферах IT преуспевают — ИИ не стал исключением. Для устойчивого развития отрасли в России необходимо продолжать системную и скоординированную работу со стороны государства, вузов и разработчиков.

— Государство уже создает системные условия для развития ИИ-отрасли через национальные стратегии, налоговые льготы и инфраструктурные проекты. Однако для полноценного технологического рывка необходимо сосредоточиться на нескольких приоритетных направлениях: создании развитой дата-инфраструктуры, включая открытые хранилища данных для обучения ИИ-систем, финансировании научных исследований — как прикладных, так и фундаментальных, внедрении гибкого регулирования через механизмы «правовых песочниц», позволяющих тестировать инновационные ИИ-решения без риска регуляторных санкций. В этом контексте критически важно сотрудничество со странами БРИКС, — говорит Болотских.

Он напомнил, что такое взаимодействие позволяет нарастить объемы данных и обмениваться технологическими решениями вне западных платформ. Кроме того, страны БРИКС развивают альтернативные евро-атлантическим подходы к регулированию ИИ, ориентированные на суверенитет, этику и прагматизм. По словам эксперта, полноценная конкуренция с США и Китаем в универсальных ИИ-системах требует колоссальных ресурсов, однако Россия может занять лидирующие позиции в отдельных нишах.

— Прежде всего, это промышленность — благодаря уникальной экспертизе и госкорпорациям вроде «Росатома» и «Газпрома» мы можем стать мировыми лидерами в применении ИИ для добычи полезных ископаемых, управления энергосистемами и оптимизации логистических цепочек. В гражданском секторе это, в первую очередь, образование и медицинская диагностика, где российские ИИ-решения для анализа медицинских изображений и обработки электронных медкарт уже сегодня демонстрируют реальные результаты в ряде регионов страны, — заключил Болотских.