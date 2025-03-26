Карта спецоперации на Украине 26 марта
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 марта можно в материале «Известий».
Отмечается, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
«На белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны», — добавило Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, предприятию по ремонту военной техники, цехам производства и пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 659 самолетов, 283 вертолета, 48 462 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 499 танков и других боевых бронированных машин, 1532 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 987 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 368 единиц специальной военной автомобильной техники.
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