Божьи коровки начали массово просыпаться в Кургане
Божьи коровки начали массово просыпаться в Кургане с приходом тепла. Эти насекомые обычно начинают активность в весенний период, когда температура воздуха стабильно превышает отметку в ноль градусов, сообщает ИА «Ура.ру» в среду, 26 марта.
Днем ранее в областной столице воздух прогрелся до +11,1 градуса. Это температура побила рекорд 2006 года, когда было зафиксировано +9,9 градуса.
«Жучки заполонили балкон. Некоторые из них еще спят, но многие уже проснулись и снуют по разным щелям», — поделился читатель издания.
В ряде случаев божьи коровки выходят из зимней спячки досрочно, что может быть вызвано аномально высокими температурами зимой.
По словам корреспондента информагентства, его «коровки» на даче спят, но просыпаются и начинают летать по помещению, когда он затапливает печку.