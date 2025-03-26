Допустившего ДТП с шестью погибшими в Крыму водителя арестовали на два месяца
Суд арестовал на два месяца водителя автобуса, допустившего ДТП в Симферопольском районе Крыма, в результате которого погибли шесть человек. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Как полагает следствие, 24 марта 2025 года, обвиняемый, управляя автобусом марки «КАв3», двигался по автомобильной дороге в районе села Укромного Симферопольского района и допустил столкновение с большегрузом марки «Камаз» с прицепом», — написали в Telegram-канале ведомства.
Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
Рейсовый автобус и грузовик столкнулись на трассе в Крыму в районе села Укромное Симферопольского района 24 марта. В МВД по региону сообщили, что шесть человек погибли. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).