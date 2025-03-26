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Мишустин заявил о господдержке АПК России в размере более 500 млрд рублей

Мишустин: в 2025 году господдержка АПК России превысит 500 млрд рублей
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Государственная поддержка агропромышленного комплекса (АПК) России превысит 500 млрд рублей в 2025 году. Об этом 26 марта соообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Всего на текущий год предусмотрели в федеральном бюджете на поддержку <...> свыше 500 млрд рублей», — в ходе презентации ежегодного доклада о работе исполнительной власти в Госдуме.

По его словам, в настоящее время больше половины оборудования для АПК производится в РФ. Мишустин отметил, что российские аграрии получили свыше 30 тыс. тракторов, комбайнов и других машин.

Глава правительства подчеркнул, что в том числе увеличились закупки в пищепроме. По словам Мишустина, это в целом оказывает положительное влияние на динамику в сельском хозяйстве. Он назвал данный сектор экономики одним из самых конкурентоспособных и технологичных.

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В Министерстве сельского хозяйства России 17 марта сообщили, что во многих регионах страны уже практически завершена подготовка семян к посевной кампании. Отмечалось, что в Ростовской и Омской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Чечне и Удмуртии уровень обеспеченности семенами по отдельным культурам уже составляет более 90%.

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