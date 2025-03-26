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Лидер «Агаты Кристи» Самойлов отметит 60-летие концертами в Москве и Петербурге

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Фото: ТАСС/Евгений Стукалин
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Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов проведет концерты в Москве и Санкт-Петербурге по случаю своего 60-летия. В столице концерты состоятся 4 и 5 апреля во Дворце культуры имени Горького, а в Петербурге артист выступит 29 и 30 марта в клубе A2.

На юбилейном шоу Самойлов представит полюбившиеся хиты «Агаты Кристи», песни из сольных альбомов и новые композиции. Кроме того, артист поделился, что в концертах примут участие «Урфин Джюс», «Егор Белкин и Друзья» и «Настя», а также столичный арт-проект «S-VOX».

«Программа концерта охватывает всю историю моего 40-летнего музыкального пути, от самых юношеских сочинений до моего сегодняшнего нового этапа творчества. Внутри себя я всё тот же юнец, который продолжает открывать что-то новое. На концерте прозвучат не только песни, но и мысли о себе, о нас, о мире, в котором мы живем», — поделился Самойлов.

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Ранее, 6 октября 2024 года, Минобороны РФ сообщило о концерте с участием основателя и лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова и ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) для студентов высших учебных заведений Ростова-на-Дону. В ходе концерта Самойлов исполнил свои хиты, а военный ансамбль — патриотические песни и лирические композиции российской эстрады.

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