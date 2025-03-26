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В ДНР 19 школ и 16 детских садов вернутся к очному формату обучения с 31 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Школы и детские сады в Донецкой Народной Республике (ДНР) впервые за несколько лет вернутся к очной форме обучения и полному рабочему дню. Об этом 26 марта сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Образовательные учреждения перевели на дистанционный формат в 2020 году, во время пандемии коронавируса, а позже работать не позволяли атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным городам.

По мере продвижения российских военнослужащих появилась возможность снова открыть сады и школы. Как отметили в руководстве республики, в зависимости от обстановки решение может быть пересмотрено.

«Исходя из мнения, позиции участников штаба обороны, принимается решение по открытию или пока что, может быть, исходя из обстоятельств, по продлению дистанционного режима. Везде стараемся найти возможности для открытия и перехода на очное обучение, но опять же упор на меры предосторожности», — отметил Пушилин.

31 марта к привычному режиму работы вернутся 19 школ и 16 детских садов ДНР, в том числе в Донецке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой. Они будут открываться, когда полностью укомплектуют штат и организуют питание. Очное обучение также возобновят 65 колледжей и техникумов.

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В августе 2024 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время рабочей поездки в Курскую область сообщил о переводе некоторых региональных школ на смешанный формат обучения. Данное решение было принято на фоне атаки ВСУ на область 6 августа.

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