Спецназ Росгвардии обезвредил тараном БПЛА дрон ВСУ «Баба-яга» в Курской области
Войска спецназа Росгвардии в приграничье Курской области обезвредили беспилотник (БПЛА) «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ), применив таранный удар, сообщила 26 марта пресс-служба ведомства.
«Оператор FPV-дрона Росгвардии уничтожил в воздухе украинский беспилотный летательный аппарат типа «Баба-яга» в приграничном районе Курской области», — рассказали в ведомства.
На видеокадрах запечатлено, как российский БПЛА в воздухе сталкивается с украинским гексакоптером, после чего вражеский дрон падает на землю. Позже на месте падения происходит взрыв.
23 марта кадры объективного контроля Минобороны РФ запечатлели, как оператор дрона с системой сбросов боеприпасов группировки войск «Запад» уничтожил БПЛА «Баба-яга» ВСУ в Харьковской области.