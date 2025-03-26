Хет-трик Глушенкова помог сборной РФ победить Замбию в товарищеском матче
Сборная РФ по футболу победила команду Замбии в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 5:0.
Нападающий Максим Глушенков смог оформить хет-трик, забив мячи на 8-й, 54-й и 58-й минутах. Кроме того, в составе российской сборной отличились защитник Илья Вахания (44-я минута) и полузащитник Алексей Батраков (73-я минута).
«Спорт-Экспресс» уточнил, что летом 2025 года у сборной РФ запланированы два матча: 6 июня встреча на домашнем стадионе пройдет с Нигерией, а 10 июня состоится игра в гостях с Белоруссией.
Главный врач сборной России Владимир Хайтин 23 марта сообщил, что нападающий футбольного клуба (ФК) «Крылья Советов» Иван Сергеев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков пропустят товарищеский матч с Замбией. Он уточнил, что такое решение было принято «в связи с высоким риском обострения хронического перегрузочного состояния».