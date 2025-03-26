Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Чили
В Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 25 марта сообщили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Уточняется, что сейсмособытие произошло в 97 км к востоку от города Альто-Осписио, в котором проживает 105 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 100 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В этот же день было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7, произошедшее у берегов Новой Зеландии. Очаг находился на глубине 21 км. Эпицентр землетрясения был в 164 км к юго-западу от города Ривертон, население которого составляет около 1,4 тыс. человек.