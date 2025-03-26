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Мошенники используют уязвимости в защите малых банков для ночного отмыва денег

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Мошенники начали использовать «дыры» в безопасности малых банков, чтобы отмывать через них деньги, рассказали «Известиям» участники рынка.

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Финансовые организации пытаются оградить клиентов от криминала

По словам зампреда правления банка «Новиком» Андрея Макоско, системы контроля за отмыванием денег в таких финансовых организациях могут работать неэффективно.

Мошенники действительно заставляют жертв открывать счета в менее защищенных банках, подтвердили в пресс-службе Сбера. Их убеждают перевести туда свои средства, после чего они выводятся из организации в обход ее менее развитой антифрод-системы.

Кроме того, в небольших банках лимиты на вывод средств могут быть выше, чем у крупных игроков, отметил вице-президент по информационной безопасности банка «Дом.РФ» Дмитрий Никишов. В том числе поэтому мошенники стараются проводить операции именно через них.

В ВТБ также подтвердили рост активности дропперов в ночное время.

У средних и малых банков зачастую просто нет настолько продвинутых систем, как у топ-игроков рынка, пояснил глава направления по развитию стратегии информационной безопасности IT-интегратора «Телеком биржа» Александр Блезнеков. Он подчеркнул, что там не используют искусственный интеллект и анализ «больших данных», а команды финансового мониторинга нередко сокращаются до минимума или совмещают сразу несколько функций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На этот счет, не сомневайтесь: мошенники обнаружили дыры в безопасности малых банков

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