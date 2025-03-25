Путин наградил медалью спасшую детей из пожара школьницу из Томской области

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» школьницу Викторию Гребенькову, спасшую своих сестер и братьев при возгорании в доме в Томской области. Указ об этом появился 25 марта на официальном интернет-портале правовой информации.



«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Гребенькову Викторию Алексеевну — учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Комсомольской средней общеобразовательной школы Первомайского района Томской области», — говорится в документе.



Во время пожара в доме в селе Комсомольское, который произошел в апреле 2024 года, школьница помогла своим братьям и сестрам выбраться из горящего здания. Она спасла пятерых детей в возрасте от 1,5 до 13 лет.

Ранее, 11 февраля, Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 18-летнего подростка из Курской области Артема Жердева, который погиб, пытаясь вытащить из воды утопающего товарища.