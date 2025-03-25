Путин присвоил Михалковой, Аверину и Олешко звания народных артистов России

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил актрисе Анне Михалковой звание народной артистки России. Соответствующий указ 25 марта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Такое же звание получили актер Максим Аверин и телеведущий Александр Олешко.

«За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации» <...> Аверину Максиму Викторовичу <...>, Михалковой Анне Никитичне <...>, Олешко Александру Владимировичу», — говорится в документе «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Кроме того, звания народных артистов РФ присвоены балерине Марии Абашовой, артистке Московского цирка на Вернадского Елене Бараненко и артисту-кукловоду Театра кукол имени Образцова Владимиру Беркуну.

Ранее, 11 февраля, Путин присвоил звание заслуженных артисток России певицам Кате Лель и Елене Ваенге.

12 декабря 2024 года в Екатерининском зале Кремля президент РФ вручил медаль Героя Труда композитору, народной артистке СССР и РСФСР Александре Пахмутовой, депутатам Государственной думы Геннадию Зюганову и Владимиру Ресину, а также руководителю Ростовского вертолетного производственного комплекса Петру Мотренко.