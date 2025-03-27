Заверить на слово

Произошел тот редкий со мной случай, когда полезла смотреть новость уже после того, как натолкнулась на многочисленные комментарии в соцсетях от френдов из финсектора. И надо сказать, что на резкости в выражениях они не экономили. По какому же поводу возмущались финансисты? Рассердила их новость о том, что глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ТАСС заявил, что вклады на 55 трлн рублей можно привлечь в ходе большой приватизации.

Если кто вдруг забыл, то на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов сказал, что сейчас снова настало время подумать о том, чтобы часть госсобственности передать в частные руки через размещение акций на бирже. Вот, как говорится, и деньги на это нашлись. Возможно, слова Александра Шохина и не воспринялись бы общественностью столь болезненно, если бы не упали на почву, уже удобренную другими, если так можно выразиться, генераторами «гениальных» идей о заморозке вкладов. Так эти предложения растревожили население, что достаточно любой искры, чтобы негодование вспыхнуло снова.

Не буду приводить многочисленные и искрометные замечания в адрес главы РСПП. Тем более, как выяснилось впоследствии, если и можно бросить в него камень, так только за не очень четкое высказывание. Просто сообщу, за что его критиковали. «Странно, что именно Шохин, который должен стоять на страже собственности, предлагает залезть в карман гражданам», «Если направить деньги с вкладов на фондовый рынок, то откуда банки будут брать фондирование на кредитование», «Вместо доверия к финансовому рынку, без которого невозможны инвестиции в акции, мы получим негодование населения» и т. д., и т. п.

От себя уже тоже в голове добавляла: интересно, а почему предлагается использовать 55 трлн рублей, которые население хранит на депозитах, а не более 60 трлн средств предприятий? Нет, а правда, почему бы и не да? А вдруг после того, как ставки понизятся, бизнесмены начнут бесконтрольно тратить? Например, задерут зарплаты работникам до приличного уровня, народ ошалеет и побежит скупать крупногабаритную технику и автомобили. Не лучше ли прикупить акции госкомпаний, тем самым расширив пределы своей собственности? Иначе очень странно, что лидер профсоюза бизнесменов заглядывает в карман населения, а не в портмоне участников. Это как в одном фильме конца 1980-х персонаж заявил: «Вот возьму Федькины «Жигули» и въеду в твой «Мерседес»».

На этом прервала я внутренний гневный монолог и традиционно перед тем, как высказаться публично, решила прильнуть к источнику, то есть прочитать, собственно, новость. Приведу цитату целиком: «Защита прав собственности касается и большой приватизации в том числе. Потому что у нас сейчас 55 трлн рублей на вкладах. Куда эти деньги должны пойти? На рынок? Допустим, сейчас доходность по вкладам снизится. Интерес, может быть, к вкладам будет ниже, и люди начнут искать. И искать что? Они, во-первых, начнут реализовывать покупки, которые они отложили, в том числе потому, что поднакопить надо было, а возможность поднакопить была через 22% годовых. И, во-вторых, они в принципе могут пойти на фондовый рынок покупать акции».

Несколько сумбурно и опять с упоминанием потребительского разгула, что не могло не резануть нервы. Впрочем, понять, о чем говорил спикер, можно. Переведу для тех, кто не продрался через мысль. Шохин считает, что государство должно гарантировать, что итоги приватизации не будут оспорены. Но, видимо, до самой цитаты у многочисленных критиков руки не дошли, шок накрыл уже на громком заголовке «Шохин: вклады на 55 трлн рублей можно привлечь в ходе «большой приватизации». Хотя даже после прочтения всей новости не оставляет ощущение, что «ложечки нашлись, а осадочек остался».

Поэтому хочется призвать спикеров очень аккуратно включать в оборот упоминание вкладов населения, особенно с точки зрения их возможного использования. Во-первых, все гипотетические размышления о конкретной и очень болезненной категории всегда, по сути, провокационны. Особенно, еще раз напомню, что тема с вкладами и их заморозкой с тревожностью воспринимается гражданами. Окно Овертона уже приоткрыто, поэтому любое, пусть даже неловкое, упоминание распахивает его всё шире и шире. И это не только вредно для банков, где хранятся деньги, но и для планов по «большой приватизации». Кто понесет деньги в акции при дефиците доверия?

Во-вторых, очень легко почему-то у нас принято вербально распоряжаться чужими деньгами, придумывать, как их использовать, а потом заявлять их владельцам о том, что они должны сделать со своими накоплениями. Если не вы положили, то не вам решать, куда это переложить. Давление и лобовые атаки достигают, как правило, обратного эффекта. Общеизвестно, что деньги, особенно большие, любят тишину, а не повышенное внимание посторонних людей.

Приведу такой пример: женщине захотелось приобрести какую-то приглянувшуюся вещь, и ей надо, чтобы муж выдал средства на покупку. Не очень, прямо выразимся, толковая попросит прямо: дай, мол. Реакцию вполне можно предположить — не дам, естественно, потому что жалко. Да и большинство мужчин уверены, что все столь желанные нами шмотки — сущая ерунда, без которой нужно и должно обходиться. Умная женщина не станет бить по психике мужчины прямой просьбой, а проведет манипуляцию, в результате которой он сам предложит ей проспонсировать покупку. И еще будет страшно горд, что он весь из себя хозяин ситуации, щедрый и благородный.

Если сила женщины в ее слабости (не спорьте, это так), то сила эмитента-госкомпании — в правде. Главное — объяснить людям честно, зачем им вкладываться в акции и участвовать в большой приватизации, чем это выгодно, а государству — создать условия для размещения и гарантировать, что результаты не будут оспорены. В этом с Александром Шохиным нельзя не согласиться. А с чем не согласиться нужно, так это с тем, что не стоит лишний раз упоминать, даже с благой целью, сколько лежит в чужом кармане. А то мы вздрагиваем и пытаемся запихать заначку как можно дальше.

Автор — обозреватель «Известий»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора