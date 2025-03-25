В МЧС и «Россетях» рассказали о мерах по предотвращению нештатных ситуаций на энергообъектах

«Россети» и МЧС будут развивать сотрудничество для предотвращения нештатных ситуаций на энергообъектах. Об этом на рабочей встрече договорились глава министерства Александр Куренков и гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин.

Также рассмотрены задачи на предстоящий паводковый и пожароопасные периоды

«Спасатели с энергетиками регулярно отрабатывают алгоритмы взаимодействия при условных нештатных ситуациях, в том числе ваши специалисты принимали участие во всероссийских командно-штабных учениях на прошлой неделе. Вводные по паводкам и пожарам были максимально приближены к реальности», — отметил Куренков. По его словам, в ходе учений получилось «оценить слаженность действий, в том числе по вопросам восстановления электроснабжения населенных пунктов и объектов инфраструктуры».

Рюмин добавил, что МЧС и «Россети» ежегодно проводят более 150 совместных учений. «Ведем активную работу по совершенствованию инструментов информационного обмена, развиваем взаимодействие по другим вопросам. Без такого сотрудничества невозможно обеспечивать надежное электроснабжение потребителей, а при необходимости оперативно устранять последствия неблагоприятных погодных и стихийных явлений», — сказал глава электросетевой компании.

С 2020 года проводится работа по интеграции информационных систем МЧС России и группы «Россети». Так, актуальная информация о месторасположении и характеристиках энергообъектов передается в ведомство для мониторинга обстановки, принятия мер по снижению рисков воздействия лесных пожаров на сетевую инфраструктуру.

Кроме того, «Россети» получают данные космического мониторинга природных пожаров. В будущем компании могут предоставить информацию о паводковой обстановке и зонах подтопления — данный модуль системы «Атлас опасностей и рисков» МЧС России в настоящее время находится в разработке.