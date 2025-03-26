Медальный остаток: в Ханты-Мансийске разыграют титулы чемпионов России по биатлону

Биатлонный сезон в России подходит к своему завершению. В расписании у наших спортсменов остались еще две остановки — в Ханты-Мансийске и Мурманске. На этой неделе в Югре биатлонисты разыграют оставшиеся титулы чемпионов страны. Конкуренция за медали и солидные призовые ожидается очень высокая. Подробнее — в материале «Известий».

Любимое место

Ханты-Мансийск — главный биатлонный город России. В начале нынешнего сезона спортсмены провели в Югре больше месяца. Здесь состоялись гонки в рамках неофициального турнира — Кубка МЛКБ (Международной лиги клубного биатлона), где победители получали самые высокие призовые в 1 млн рублей, а затем прошли этап Кубка Содружества и два этапа Кубка России.

Так, еще в январе в рамках чемпионата страны в Демино прошли индивидуальные гонки, а на прошлой неделе в Тюменской области победители определились в суперспринте, сингл-миксте, смешанной эстафете и большом масс-старте. Ханты-Мансийску доверили провести основную часть турнира с самыми популярными олимпийскими дисциплинами.

Биатлонный стадион в Ханты-Мансийске находится в черте города. Однако всё равно зрителей приходит немного, особенно в будние дни.

— Вышел на гонку с таким настроем, будто это контрольная тренировка, — говорил в декабре после спринта на югорском этапе Кубка страны Даниил Серохвостов. — Сами посмотрите: семь человек на трибунах. На контрольной тренировке так же в принципе. Не ощущается, что это Кубок России.

За сезон организаторы провели работу над ошибками, чтобы избежать похожей ситуации. В будние дни старт гонок постарались передвинуть на вечернее время. В среду и четверг мужчины будут начинать в 16:00 по местному времени, а женщины — в 19:00. Плюс к этому на все дни сделали свободный вход для зрителей как на трибуны, так и на трассу.

Все сильнейшие

Чемпионат России считается статуснее Кубка страны. Помимо того, что в Ханты-Мансийске разыграют титулы чемпионов, так еще призовые здесь выше. Победителю в личных гонках полагается чек на 100 тыс., когда сильнейший на Кубке России получает 70 тыс. рублей.

Всего премируют шесть лучших спортсменов в личных дисциплинах. Серебряному призеру достается 85 тыс., бронзовому — 70 тыс., за четвертое место — 50 тыс., за пятое — 40 тыс., за шестое — 30 тыс. рублей.

В командных дисциплинах, а в Ханты-Мансийске пройдут классические эстафеты, денежные призовые положены трем сильнейшим региональным сборным. Здесь четверка победителей получит 200 тыс., обладатели второго места — 170 тыс., третьего — 140 тыс. рублей на команду.

Очки, заработанные биатлонистами в личных гонках чемпионата России, идут в зачет рейтинга СБР. С нынешнего сезона победители этого рейтинга получат по 1 млн рублей, а лидеры среди спортсменов до 23 лет — по 500 тыс.

В женском рейтинге СБР на данный момент лидирует Виктория Сливко, в мужском — Эдуард Латыпов. Трехкратный бронзовый призер Олимпиады пропускал гонки чемпионата России в Тюмени и Увате. Латыпов плохо себя чувствовал на финальном этапе Кубка страны в Златоусте, поэтому решил поберечь себя.

— Сдавал анализы крови, всё хорошо. Сдал на антитела разных вирусов, выяснилось, что болел ковидом либо во время соревнований, либо между Белоруссией (Кубком сильнейших в Раубичах) и Златоустом. С этим связано плохое самочувствие. Причина найдена, стараемся восстановить здоровье и подготовиться к чемпионату России, — объяснял Латыпов в Telegram-канале «Союз трех биатлонистов».

Вообще болезни этой зимой преследуют многих спортсменов. Например, под конец этапа в Златоусте проблемы возникли у сильнейшей биатлонистки России прошлого сезона Наталии Шевченко. Это помешало ей бороться за Кубок страны. Возможно, на череду болезней в нынешнем сезоне повлиял плотный календарь. Этапов и гонок у россиян стало намного больше, чем у участников Кубка мира. Спортсмены не успевают восстанавливаться. Но на концовку сезона все должны собраться. Ожидается, что в Ханты-Мансийске выступят все сильнейшие, в том числе и биатлонисты сборной Белоруссии.

Обычно гонки чемпионата страны закрывали биатлонный сезон. Даже до отстранения от международных стартов участники Кубка мира приезжали в Тюмень или Ханты-Мансийск, чтобы побороться за медали с соотечественниками. Однако сейчас, как и год назад, финиш сезона состоится в Мурманске на заключительном этапе Кубка Содружества, где соревнуются лидеры сборных России и Белоруссии. Этап пройдет с 3 по 6 апреля. В программе сингл-микст, смешанная эстафета, спринты и масс-старты. После спортсмены смогут наконец-то отправиться в отпуск.