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Число производителей БПЛА и их компонентов в МСП за три года выросло в два раза

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Количество российских предприятий малого и среднего бизнеса, выпускающих беспилотные авиационные системы и их компоненты, за последние три года выросло почти в два раза. Об этом рассказали «Известиям» 26 марта в Корпорации МСП.

Если в 2022 году таких компаний насчитывалось 356, то к 2025-му показатель достиг 619. Всего в стране зарегистрировано 889 предприятий, занятых в этом секторе, включая крупный бизнес. Таким образом, более 70% производителей БПЛА относятся к малым и средним предприятиям.

Доходы отрасли демонстрируют устойчивый рост: в 2023 году выручка составила 45 млрд рублей, а по итогам 2024 года ожидается, что она превысит 50 млрд. В секторе занято около 7,2 тыс. человек.

Основные производственные мощности сосредоточены в центральных и приволжских регионах, среди которых лидируют Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Татарстан.

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«Производство беспилотных авиационных систем — одно из приоритетных направлений развития отечественной промышленности. БПЛА необходимы не только для решения государственных задач на передовой, их использование значительно повышает эффективность мониторинга крупных промышленных объектов, лесных массивов при поиске очагов возгорания или поиске людей, а также в сельском хозяйстве», — отметил председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По его словам, в последние три года Россия существенно нарастила компетенции по разработке и производству беспилотников, и этот тренд необходимо продолжать, создавая необходимую нормативную базу и меры господдержки.

Эксперты прогнозируют дальнейшее развитие отрасли на фоне увеличения спроса как со стороны силовых структур, так и со стороны коммерческих предприятий.

«С 2022 года малый и средний бизнес активно включился в производство беспилотников и их компонентов. Причем речь идет не только о конечной сборке, но и о создании новых изделий и их дальнейшей модернизации в зависимости от потребностей заказчиков. Только за 2024 год было создано 163 новые компании, что стало рекордной динамикой по сравнению с предыдущими периодами», — подытожил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Ранее, 30 января, в Минэкономразвития России рассказали «Известиям», что ведомство перезапускает программу льготного инвестиционного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в приоритетных отраслях экономики. Программа будет реализовываться совместно с Банком России и совмещать в себе субсидирование за счет средств федерального бюджета, а также льготное фондирование Банка России. Кроме того, в рамках реализации программы Минэкономразвития России продолжит осуществлять субсидирование кредитов, выданных в 2019–2024 годах субъектам МСП, а также самозанятым гражданам, по программе «1764».

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