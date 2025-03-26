Биолог дала советы по посеву цветов в марте

Петунию нужно успеть посеять до конца марта. Также в первый месяц весны высаживают такие популярные однолетние растения, как флокс Друммонда, львиный зев и астра. Об этом 25 марта «Известиям» рассказала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Марина Татаренко.

«Сейчас очень популярна петуния — очень красивое и неприхотливое растение, которое обильно цветет всё лето до самых заморозков. Есть много сортов, оттенков и форм петунии: бахромчатые, махровые, кустовые, ампельные», — рассказала она.

По ее словам, петунию нужно успеть посеять в ближайшие дни, до конца марта. Всходит она долго, так как семена очень мелкие. Через две-три недели после всходов рассаду пикировать в отдельные горшочки в хорошо увлажненный грунт. Еще через 1–2 недели стоит прищипнуть верхушку рассады, чтобы цветок дал больше боковых побегов и бутонов. Уже из горшков петунию высаживают в грунт в конце мая — начале июня, в зависимости от погоды.

«Практически все семена цветов — импортные, из Польши и Голландии, поэтому довольно сложно повторно закупить идентичные семена понравившихся сортов. В связи с этим рекомендую сохранять понравившиеся однолетники (к примеру, петунию) методом черенкования. Осенью нарежьте черенки и укорените их в горшках в прохладном месте. А весной — высадите растения, которые зацветут быстрее», — рекомендовала Татаренко.

19 марта депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал «Известиям» о подготовке рассады в марте. По его словам, этот период — старт для многих овощных культур. В первую очередь он посоветовал сажать в марте томаты, перец и баклажаны. Он посоветовал выбирать сорта, которые адаптированы к региону проживания и устойчивы к болезням.