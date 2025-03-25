Собянин наградил деятелей культуры Москвы
В профессиональный праздник работников культуры, отмечаемый 25 марта, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил их с профессиональным праздником и вручил профессиональные награды деятелям культуры российской столицы. Об этом столичный градоначальник рассказал в своем Telegram-канале.
«Это профессиональный праздник сотрудников музеев и театров, библиотек и парков, концертных залов и школ искусств, киноиндустрии — увлечённых и талантливых людей, посвятивших свою жизнь творчеству», — написал мэр столицы в поздравительном сообщении.
Знаками отличия «За безупречную службу городу Москве» были награждены директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына Виктор Москвин, заместитель директора театра «ОКОЛО дома Станиславского» Иван Сигорских, артист Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя Олег Гущин. Звание «Почётный деятель искусств города Москвы» получили артистка театра «Современник» Алена Бабенко и артистка МДТ им. А.С. Пушкина Виктория Исакова. Звания почетных работников культуры столицы были удостогены 19 человек, представляющих различные институты культуры. В их числе детские музыкальные и хоровая школы, школы искусств, Дарвиновский музей, Московский детский музыкально-драматический театр, Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Государственный музей — культурный центр «Интеграция» им. Н.А. Островского и Московский театр «ET CETERA».