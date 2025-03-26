Заммэра Сергунина рассказала о посещаемости московских рыбных рынков

За полгода с момента открытия на рыбном рынке «Москва — на волне» в районе Митино побывали почти полмиллиона человек. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Первый современный рыбный рынок открылся в столице осенью 2023 года. Сейчас их уже два — в районах Митино и Косино-Ухтомский. Новый формат пользуется большой популярностью у москвичей и туристов. За полтора года площадки посетили 2 млн человек. Они приобрели около 1,5 тыс. тонн продукции», — отметила Сергунина.

Всего в ассортименте представлено свыше 600 видов рыбы и морепродуктов. География поставок охватывает 17 регионов России, включая Астраханскую и Мурманскую области, Камчатский и Хабаровский край, Карелию и Крым.

Самыми востребованными товарами на рынке «Москва — на волне» в Митине стали слабосоленая сельдь, живой карп, салат из морской капусты и икра горбуши. Здесь также работает открытая кухня, где можно бесплатно приготовить любую купленную рыбу и морепродукты, а также есть зоны с кафе и ресторанами. Еще на рынке в Митине проводят различные мероприятия в рамках городских фестивалей «Золотая осень», «Путешествие в Рождество», «Китайский Новый год» и «Московская Масленица». Например, на Масленицу здесь можно было попробовать блины с разнообразными морскими начинками.