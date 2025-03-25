Лавров призвал восстановить диалог по стратегической стабильности с США
Российско-американский диалог по стратегической стабильности необходимо восстанавливать. Об этом 25 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Безусловно, сделать это можно исключительно на основе возвращения к тем принципам, которые лежали в основе Договора о стратегических наступательных вооружениях», — сказал он в интервью Первому каналу.
Кроме того, Лавров отметил, что Россия выступает за переговоры с США по всем направлениям.
17 марта помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что взаимоотношения между российской и американской сторонами могут выйти на новый уровень и эволюционировать в «широкие отношения». Однако он не исключил, что администрация Белого дома может оказывать на Москву давление.