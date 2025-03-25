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Итальянский журналист назвал российских военкоров одной из приоритетных целей ВСУ

Журналист Лучиди: российские военкоры стали одной из приоритетных целей ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российские военные корреспонденты стали одной из приоритетных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые считают врагами всех жуналистов, работающих со стороны РФ. Об этом 25 марта сообщил «Известиям» работающий в Донбассе итальянский военкор Андреа Лучиди.

«К сожалению, не секрет, что для украинских вооруженных сил корреспонденты на линии фронта с российской стороны являются мишенями и приоритетными целями. У нас есть много примеров, и я не удивлюсь, если в будущем анализ вчерашних событий покажет, что наши коллеги стали мишенями для украинских войск», — заявил он.

Он также отметил, что украинский конфликт должен стать поводом для пересмотра международных соглашений об обеспечении безопасности журналистов, находящихся в горячих точках. Кроме того, Лучиди заявил, что украинские боевики намеренно охотятся на российских журналистов.

«Украинские вооруженные силы считают себя вправе бить по нам и в действительности ищут нас, чтобы убить. И они считают нас врагами, а не представителями мира прессы», — заявил итальянский военкор.

Лучиди назвал убийство российских журналистов военным преступлением на 100%.

Репортаж под обстрелом: военкор «Известий» Александр Федорчак погиб после украинской атаки в ЛНР
Убийц ждет справедливое наказание, уверены коллеги журналиста, замолчать очередное преступление Киева вряд ли получится

24 марта стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака. По предварительным данным, он погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Федорчак работал на территории ЛНР и Харьковской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала гибель Александра Федорчака в зоне спецоперации по защите Донбасса новым преступлением, которое совершило руководство Украины против свободы слова.

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