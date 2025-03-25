Итальянский журналист назвал российских военкоров одной из приоритетных целей ВСУ
Российские военные корреспонденты стали одной из приоритетных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые считают врагами всех жуналистов, работающих со стороны РФ. Об этом 25 марта сообщил «Известиям» работающий в Донбассе итальянский военкор Андреа Лучиди.
«К сожалению, не секрет, что для украинских вооруженных сил корреспонденты на линии фронта с российской стороны являются мишенями и приоритетными целями. У нас есть много примеров, и я не удивлюсь, если в будущем анализ вчерашних событий покажет, что наши коллеги стали мишенями для украинских войск», — заявил он.
Он также отметил, что украинский конфликт должен стать поводом для пересмотра международных соглашений об обеспечении безопасности журналистов, находящихся в горячих точках. Кроме того, Лучиди заявил, что украинские боевики намеренно охотятся на российских журналистов.
«Украинские вооруженные силы считают себя вправе бить по нам и в действительности ищут нас, чтобы убить. И они считают нас врагами, а не представителями мира прессы», — заявил итальянский военкор.
Лучиди назвал убийство российских журналистов военным преступлением на 100%.
24 марта стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака. По предварительным данным, он погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Федорчак работал на территории ЛНР и Харьковской области.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала гибель Александра Федорчака в зоне спецоперации по защите Донбасса новым преступлением, которое совершило руководство Украины против свободы слова.