В Чите открыли первую в России кафедру стрельбы и лука
Первая в России кафедра стрельбы из лука появилась в Чите. Ее организовали на базе Забайкальского государственного университета, сообщается в Telegram-канале регионального минспорта во вторник, 25 марта.
Соглашение было подписано между вузом и Федерацией стрельбы из лука. Оно подразумевает совместную работу в области образовательных программ, организацию тренировок, соревнований и турниров.
Как отмечает ИА ChitaMedia, кафедру открыли не только для обучения студентов азам стрельбы из лука, но и для подготовки тренеров в этом направлении.
Предполагается, что инициатива повлияет на развитие спортивной культуры и привлечение молодежи к здоровому образу жизни.
Ранее в феврале сообщалось, что в Чите по концессии построят центр стрельбы из лука. Объект появится в районе стадиона «Локомотив».