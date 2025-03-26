Эксперты назвали самое одинокое поколение россиян

Среди опрошенных россиян 43% зумеров каждый день чувствуют себя одиноко. Об этом говорится в результатах опроса литературной платформы «Литнет» и приложения для знакомств Mamba, с которыми ознакомились «Известия». Ежегодно 26 марта отмечается Международный день одиночества.

Эксперты опросили представителей четырех поколений: бумеров (родились с 1946 по 1964 год), поколение Х (с 1964 по 1980 год), миллениалов (с 1981 по 1996 год), зумеров (с 1996 по 2012 год).

Самыми одинокими оказались зумеры. Среди них каждый день чувствуют одиночество 43% респондентов. Несколько раз в неделю так себя ощущают 18% представителей самого молодого поколения, а несколько раз в месяц — 15%, редко — 15%. Никогда не испытывают таких чувств только 8%.

На втором месте — миллениалы. Среди них ежедневное одиночество ощущают 40% участников опроса, несколько раз в неделю — 15%, несколько раз в месяц — 11%, редко — 24%, никогда — 10%.

Среди поколения X одинокими каждый день чувствуют себя 36% респондентов, несколько раз в неделю — 15%, несколько раз в месяц — 8%, редко — 21%, никогда — 15%.

Меньше трети бумеров (29%) признались, что чувствуют одиночество каждый день. Несколько раз в неделю — 13%, несколько раз в месяц — 8%, редко — 32%, никогда —18%.

Эксперты выяснили, что, чем старше поколение, тем менее свойственно ему одиночество. Не испытывать таких ощущений помогает прожитый опыт и умение оставаться наедине с собой.

«Интересно, что в одиночестве именно зумеры находят пользу. Об этом сказали 78% опрошенных центениалов. Чем старше поколение, тем меньше пользы видят его представители для себя: 70% миллениалов, 66% иксов и 65% бумеров считают, что в одиночестве есть польза для них», — говорится в результатах опроса.

В то же время 71% представителей поколения Х уверенно ответили, что не боятся оставаться наедине с собой и своими мыслями. Среди бумеров таких 68%, миллениалов — 63%, зумеров — 48%.

От одиночества все поколения спасаются одинаково. Самое популярное средство, по мнению представителей всех поколений, — фильмы и сериалы. Также помогают хобби, общение с друзьями и близкими.

«Самым виртуально активным стало старшее поколение — беби-бумеры. Знакомятся с новыми людьми онлайн в периоды одиночества 24% бумеров, 21% иксов, 20% миллениалов и только 14% зумеров. Самым физически активным также стали представители старшего поколения. Выходят на прогулку, чтобы развеяться, 24% бумеров, 21% миллениалов, 19% иксов и только 13% центениалов», — добавили эксперты.

Ранее, 17 декабря 2024-го, сообщалось, что в 2025 году большинство россиян настроены изменить свою личную жизнь к лучшему, и готовы найти партнера. Отношения стали приоритетом для 65% женщин и 58% мужчин, следует из результатов исследования дейтинг-сервиса Mamba.