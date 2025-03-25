Федеральный бюджет получил почти 300 млрд доходов, не учтенных в прогнозе на 2024 год, это стало известно из доклада Счетной палаты. По данным аудиторов, 99% от указанной суммы приходится на безвозмездные поступления и на конфискацию имущества из-за коррупционных преступлений.

В первом случае речь идет о добровольных платежах в виде межбюджетных трансфертов, дотаций, субсидий и субвенций. Также эти выплаты обязаны производить иностранные компании, покидающие российский рынок. Так, за 2024 год в бюджет поступило почти 162 млрд рублей таких средств. Вторая крупная статья — средства от конфискации имущества из-за коррупционных правонарушений, на нее пришлось 114,5 млрд рублей, сообщает телеканал «Известия».

Как подчеркнули в пресс-службе Минфина, доходы от конфискации являются волатильными. Средства не могут служить постоянным источником для бюджета Соцфонда, для этих целей необходимы более предсказуемые поступления, уточнили в ведомстве.

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