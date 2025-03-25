«Ребенок тысячелетия» из Китая Цяньцянь умерла в возрасте 25 лет
«Ребенок тысячелетия» Цяньцянь, родившаяся на рубеже 2-го и 3-го тысячелетий в Китае, умерла в возрасте 25 лет. Об этом 24 марта сообщила газета пишет Global Times.
Как уточняет издание, девушка родилась ровно в 23:59 31 декабря 1999 года, как раз в тот момент, когда начался обратный отсчет до полуночи, что сделало ее «ребенком тысячелетия». Поэтому ее мать назвала ее Цяньцянь, где «цянь» означает тысячелетие.
«Мать Цяньцянь опубликовала некролог в своем аккаунте в социальных сетях, в котором сообщила, что ее дочь скончалась в возрасте 25 лет из-за внезапной остановки сердца», — отмечается в материале.
Уточняется, что 3 марта у девушки поднялась температура и появились боли в животе, 8 марта она вернулась в родной Чанчжи, городской округ в провинции Шаньси, для лечения. На следующий день, 9 марта, она впала в кому и умерла позже той ночью.
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