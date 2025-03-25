В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности

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Украина может лишиться 500 тыс. снарядов в случае смены власти в Чехии
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Росгвардия уничтожила объекты военной инфраструктуры ВСУ в Черниговской области
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По факту взрыва газа в многоэтажке в Махачкале возбудили уголовное дело
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