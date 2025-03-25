Умер экс-главный тренер ХК «Автомобилист», «Сибирь» и «Амур» Андрей Мартемьянов

Бывший главный тренер хоккейных клубов (ХК) «Сибирь», «Автомобилист» и «Амур», выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Андрей Мартемьянов умер в возрасте 61 года. Об этом сообщила 25 марта пресс-служба ХК «Сибирь».

«Его имя навсегда останется в истории нашего клуба, а годы работы в команде будут вспоминаться как период ярких побед и незабываемых эмоций», — говорится в Telegram-канале одной из команд.

Мартемьянов был воспитанником свердловских школ «Спартаковец» и «Юность». В сезонах 1981–1983 годов играл за свердловский «Автомобилист», а также вызывался в юниорские и молодежные сборные СССР. В 1984 году играл в московском ЦСКА, затем, в 1985–1991 годах, был игроком «Автомобилиста».

После распада СССР уехал играть за границу. Был хоккеистом словенской «Олимпии» и немецких клубов «Кельнер Хайе» и «Ратинген». Затем вернулся в родную страну. С 2000 года начал тренерскую карьеру. Имеет звание мастера спорта России международного класса.