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Туроператоры дали советы собирающимся на Алтай путешественникам

Туроператор «Алеан»: в сравнении с прошлым годом туры на Алтай подорожали на 10%
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Фото: Global Look Press/Sergey Malkov
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В мае на Алтае стартует экскурсионный сезон. Эксперты Ассоциации туроператоров (АТОР) рассказали «Известиям» 25 марта, как сэкономить на поездке, подготовиться к путешествию и на что обратить внимание.

Решившим посетить Алтай туристам стоит учесть возможные перепады температур в горах и смену погоды. На этот случай в компании FUN&SUN посоветовали путешественникам ориентироваться на многослойность в одежде, чтобы можно было быстро адаптироваться к меняющимся погодным условиям. С собой надо взять сменную обувь, непродуваемую и теплую одежду, головной убор, солнцезащитные очки.

В свою очередь в Coral Travel отметили, что в обязательном порядке потребуются средства от насекомых и клещей. Перед поездкой лучше сделать прививку от клещей, потому что эти паукообразные насекомые активны в весенне-летний период, напомнили туроператоры «Алеан» и «Мультитур». При этом в «Интуристе» добавили, что полезны могут быть и страховки от укуса клеща.

Эксперты объяснили, что высокий сезон на Алтае — июль и август. Вместе с тем экскурсионные программы летнего ассортимента выполняются до конца октября.

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В летние месяцы туристы могут попробовать пеший треккинг, конные прогулки, рафтинг по горным рекам, автомобильные экскурсии по Чуйскому тракту, отдых на турбазах. Однако, по словам специалистов, между стоимостью экскурсионных программ в начале и на пике высокого туристического сезона есть разница в цене, которая составляет 20% и более в зависимости от популярности направления и спроса.

В «Турслете» обратили внимание на то, что при бронировании летнего тура в марте по сравнению с его покупкой ближе к датам поездки путешественники могут сэкономить до 10–30% от стоимости поездки.

В марте-апреле есть выбор экскурсионных программ на разные даты, в то время как летом во многих турах мест на какие-то определенные даты заездов может не быть. При этом весной есть в наличии авиабилеты по доступным ценам.

По оценкам туроператоров, пик спроса на летние туры на Алтай наступит во второй половине апреля-начале мая. По мнению участников рынка, дефицит мест в популярных гостиницах станет ощутим ближе к старту летнего сезона. В топовых отелях на июль и август номерной фонд уже распродан на 80% и выше. Приостановка продаж по большинству качественных отелей в Алтайском крае и Республике Алтай произойдет до наступления майских праздников, предположили в «Интуристе». При этом, по данным «Алеан», в сравнении с прошлым годом туры в оба алтайских региона подорожали на 10%.

Говоря о привлекающих туристов событиях, эксперты назвали цветение маральника. Пик приходится на первые дни мая и длится до двух недель. В этот период склоны гор покрываются яркими красками цветов фиолетовых оттенков.

Ранее, 23 февраля, эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о популярных весенних направлениях. По их информации, россияне чаще выбирают для отдыха Сочи, Ладожское озеро и Дагестан. Среди зарубежных направлений эксперты выделили Египет, Японию и Турцию.

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