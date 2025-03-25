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Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии на cедьмой срок

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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии на cедьмой срок. Церемония инаугурации прошла 25 марта в Зале торжественных церемоний во Дворце Независимости в Минске.

В начале мероприятия Лукашенко, положив руку на Конституцию, принес присягу на белорусском языке. Согласно главному закону страны, присягу президент приносит в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов палаты представителей и членов совета республики, судей Конституционного и Верховного судов. Церемония вступления в должность проводится не позднее двух месяцев со дня переизбрания президента.

После произнесения присяги Лукашенко официально вручили удостоверение президента республики. Как заявил глава государства, Белоруссия выбрала независимость и уверенное будущее.

«Как и в начале, мы снова большинством выбрали свою независимость, преемственность политического курса и уверенное будущее, показали зрелость белорусской нации, торжество нашего единства. <...> Мы показали электоральный суверенитет в деле», — указал белорусский лидер, обращаясь к собравшимся.

Он добавил, что к Белоруссии сейчас приковано всë внимание, и далеко не всем по душе честная и открытая позиция, которую государство занимает на международной арене.

На церемонию были приглашены более 1100 гостей. Перед началом инаугурации кортеж главы государства проехал по двум центральным проспекта Минска в сопровождении мотоциклистов.

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27 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии сообщили о победе Лукашенко на выборах президента с 86,82% голосов. Он получил 5 136 293 голоса, сообщил председатель Центризбиркома страны Игорь Карпенко.

Он добавил, что граждане и наблюдатели не жаловались на нарушения в ходе голосования или подсчета голосов на выборах президента. Отсутствие существенных нарушений подтвердила и миссия наблюдателей Содружества Независимых Государств (СНГ).

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