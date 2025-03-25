СК сообщил о завершении расследования по делу экс-адвоката Пашаева о мошенничестве
Расследование по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, завершено. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
«Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева», — говорится в Telegram-канале.
Следствием установлено, что в январе минувшего года экс-адвокат, используя доверительные отношения, убедил своего знакомого Алексея Блиновского, что он может освободить его самого и его супругу Елену от уголовной ответственности. Так, обманным путем он похитил деньги на сумму более 47 млн рублей.
В период с июля 2023-го по сентябрь 2024 года Пашаев таким же способом пытался похитить свыше 15 млн рублей у Алексея Захарова. Бывший адвокат не смог довести мошенническую схему до конца, его деятельность удалось пресечь сотрудникам правоохранительных органов.
На имущество обвиняемого наложили арест, он заключен под стражу.
12 марта Московский гарнизонный военный суд продлил арест бывшему адвокату до 15 мая.
Пашаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), дело было возбуждено 17 сентября 2024 года. По данным следствия, в феврале 2024 года бывший адвокат на встрече с мужем блогера Елены Блиновской Алексеем убедил его в своей способности освободить его супругу от уголовной ответственности за крупную сумму. Тот передал Пашаеву не менее 18,5 млн рублей и $300 тыс.