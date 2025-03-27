Эксперт рассказала о плюсах и минусах работы на первом курсе

Многие студенты начинают работать параллельно с учебой на первом курсе. Одни хотят обрести финансовую независимость, другие стремятся как можно раньше начать получать профессиональный опыт. О подходящих вакансиях для студентов и о том, стоит ли первокурсникам работать, 27 марта «Известиям» рассказала эксперт по профориентации и карьерным стратегиям «Карьерной академии» MAXIMUM Education Екатерина Болотова.

Она отметила, что учебный процесс на первом курсе требует периода адаптации, особенно в условиях новых форматов обучения и больших объемов информации. При неправильном планировании работа может негативно сказаться на успеваемости, а пытаясь совмещать всё и сразу, студент рискует быстро выгореть. Важно оценивать свои силы и не перегружать себя, подчеркнула специалист.

«Лучше всего выбирать работу с гибким графиком или неполной занятостью, которая не будет мешать учебе. Подходящим вариантом для начинающего специалиста может стать фриланс — написание текстов, перевод статей, дизайн или программирование», — сказала Болотова.

Также она рекомендовала студентам попробовать работу репетитором, в случае если они хорошо знают школьные предметы. Еще один подходящий вариант — работа в сфере обслуживания: бариста, официант или кассир. Эти позиции обычно предлагают сменный график, что позволяет комбинировать учебу и подработку, объяснила специалист.

«Отличным стартом для карьеры являются стажировки. Крупные компании всё чаще организуют стажировки по своему направлению и растят специалистов внутри команды, это шанс для студентов получить практический опыт в выбранной сфере, начать карьеру под руководством опытных профессионалов. В некоторых случаях стажировки оплачиваются», — добавила Болотова.

Эксперт отметила, что для первокурсников такие стажировки могут оказаться сложными из-за высокой нагрузки в вузе. Однако со второго или третьего курса, когда учебный процесс становится более структурированным, участие в таких программах может значительно ускорить профессиональное развитие.

Она добавила, что первокурснику важно не перегружать себя. Если есть возможность выбрать между работой ради денег и подработкой по специальности, стоит выбрать второе, чтобы постепенно начать развиваться в сфере своих интересов. Такой опыт даст преимущество в будущем, отметила она.

«Перед тем как приступить к работе, нужно обсудить ее условия с работодателем: некоторые компании готовы подстроить график под учебный процесс, особенно если видят мотивацию студента и желание учиться», — добавила эксперт.

Болотова рекомендовала начинать карьеру после 2–3-го курса, когда студент уже привык к учебному процессу и способен грамотно распределять нагрузку.

Ранее, 26 января, в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру» сообщалось, что более 30% опрошенных россиян одобрили интерес школьников к подработке. При этом только 62% лояльных к школьным подработкам респондентов признались, что сами воспитывают детей в таком ключе.