«Остров Мечты» и Московская Юниор-лига КВН проведут большой праздник юмора 1 апреля

В самый веселый день года, 1 апреля, в городском променаде «Острова Мечты» на площади «Москва» пройдет «Кубок детского КВН.Первые «Остров Мечты — 2025». С 15:00 до 16:30 свои лучшие номера и искрометные шутки представят 10 топовых команд Московской Юниор-лиги КВН. Победителей выберут зрители вместе с профессиональным жюри во главе со звездой шоу «Уральские пельмени» и участницей команды КВН «Раисы» Ксенией Корневой. Церемония награждения пройдет с 16:30 до 17:00, а лучшие команды получат брендированные подарки от «Острова Мечты».

За 14 лет существования из Московской Юниор-лиги КВН выпустились более 25 тыс. участников и 800 команд. Ребята учатся рассказывать об актуальных событиях с юмором, мыслить нестандартно и креативно, уверенно держаться на сцене и побеждать. В День смеха участники будут развлекать зрителей своими номерами, способными рассмешить любого.

«Остров Мечты» — место, где посетителей всегда ждут улыбки и смех. Мы бесконечно рады объявить, что начинаем партнерство с нашими давними друзьями, Московской Юниор-лигой КВН, в главный день юмора в году. Уверены, что мероприятие подарит огромное количество позитивных эмоций и зарядит хорошим настроением в праздничный день и посетителей, и артистов», — комментирует заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям «Острова Мечты» Екатерина Лошкарёва.

Мероприятие бесплатное, вход свободный.