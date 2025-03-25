В Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
На проспекте Вернадского в Москве произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе дептранса.
«На проспекте Вернадского в районе д. 39 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в Telegram-канале.
Информации о пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП. По данным пресс-службы, в районе аварии затруднено движение на 3,5 км.
Утром 25 марта на улице Лежневской в Иваново столкнулись микроавтобус и автобус. По данным главного управления МЧС России по Ивановской области, пострадали шесть человек.