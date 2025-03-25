Синоптики спрогнозировали облачность в Москве 25 марта
Облачно, небольшой, местами умеренный дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 25 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +6 до +8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1.
В Московской области днем синоптики обещают от +5 до +10 градусов, а ночью температура может упасть до –2.
Ожидается южный ветер со скоростью 3–12 м/с.
Атмосферное давление составит 748–750 мм ртутного столба.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала облачность и небольшие дожди в столичном регионе до субботы, 29 марта. Также, по ее словам, порывы ветра 25 марта могут достигать 12–14 м/с. Кроме того, Гидрометцентр России ввел «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за ветра. Он будет действовать до 21:00 25 марта.