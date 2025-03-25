Захарова анонсировала интервью Лаврова по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 25 марта, расскажет в интервью о прошедших российско-американских переговорах в Эр-Рияде. Об этом 24 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«О некоторых аспектах этих контактов расскажет завтра Сергей Лавров в интервью Первому каналу», — написала она в своем Telegram-канале.
В МИД РФ ранее в этот день сообщили, что завершились переговоры между представителями России и США в Эр-Рияде. При этом в ТАСС уточнили, что совместное обсуждение длилось более 12 часов.