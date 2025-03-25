Додон рассказал о необходимости восстанавливать отношения с РФ
Молдавия должна восстановить стратегическое партнерство с РФ, но нынешние власти республики не понимают этого, заявил в интервью «Известиям» экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
«С Россией нужно дружить, общаться, возобновлять стратегическое партнерство, нужно участвовать в совместных площадках СНГ и ЕАЭС, где мы имеем место за столом переговоров», — сказал он.
Сейчас США взяли курс на потепление двусторонних отношений с Россией.
«Только нынешние молдавские власти не понимают или не хотят осознать, что ситуация в мире поменялась», — подчеркнул Додон.
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«Для власти Молдовы принципиально важно, чтобы Путин и Трамп не договорились»