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Российские вертолеты «Ансат» могут столкнуться с остановкой эксплуатации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вертолеты «Ансат» рискуют столкнуться с масштабной остановкой эксплуатации из-за невозможности ремонта двигателей, рассказали «Известиям» несколько источников в отрасли.

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По информации производителя — компании Pratt & Whitney Canada, максимальный срок службы мотора составляет 3 тыс. часов, после чего требуется его проверка и при необходимости ремонт. Без диагностики и технического обслуживания невозможно продление ресурса.

Как рассказали «Известиям» в Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ), ни в России, ни в дружественных странах нет сертифицированных организаций с лицензиями, которые могли бы выполнить такую работу. Pratt & Whitney Canada отказывает в обслуживании техники из-за санкций.

«Российская индустрия не имеет доступа к оригинальной технической документации Pratt & Whitney Canada, а значит не может организовать сертифицированное обслуживание двигателей», — добавили в АВИ.

Кроме того, в ассоциации отметили, что попытки организовать ремонт на отечественных предприятиях наталкиваются на отсутствие критически важных компонентов, технологии которых остаются недоступными, поэтому в ближайшие пять лет под угрозой остановки может оказаться значительная часть парка вертолетов «Ансат» — к 2029 году прекратить полеты могут 49 машин.

Как подчеркнули в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), взамен PW207K конструкторы ОДК-Климов создали отечественный мотор ВК-650В. В 2023 году успешно завершены его инженерные испытания, а в 2024-м началась отработка в составе новой версии вертолета «Ансат».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нелетная порода: российские вертолеты «Ансат» могут столкнуться с остановкой эксплуатации

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